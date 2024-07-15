Это было бы справедливо, потому что там газохранилища: Зеленский о возможности сбития ракет Польшей

Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию, где отвечает на важные вопросы. В частности, там коснулись темы сбивания российских ракет Польшей.

Владимир Зеленский сказал, что Украина и Польша начали работать на двустороннем уровне. По его словам, это не только безопасность страны НАТО, а просто безопасность людей в Польше.

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Прилетает в направлении газохранилищ

Украинский лидер объяснил, что у нас просто разные мнения об этом.

И я считаю, что это было справедливо, чтобы для безопасности и западной части нашего государства, там где газохранилище, и для Польши, ведь это одно и то же направление российской ракеты,

– подчеркнул он.

Зеленский также убежден, что это будет абсолютно справедливо, если Польша будет нам помогать сбивать ракеты, которые идут именно в направлении Польши, ведь это направление газохранилищ Украины, куда часто прилетает.

Он отметил, что газом из этих газохранилищ пользуются государства – скептики в отношении нашего государства. Зеленский считает, что это должно способствовать уменьшению скепсиса, ведь если не защитить эти газохранилища, то эти страны останутся без газа на целый отопительный сезон.