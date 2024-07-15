Володимир Зеленський сказав, що Україна та Польща почали працювати на двосторонньому рівні. За його словами, це не тільки безпека країни НАТО, а просто безпека людей в Польщі.

Дивіться також Запрошення в НАТО Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна, – Зеленський

Прилітає у напрямку газосховищ

Український лідер пояснив, що у нас просто різні думки про це.

І я вважаю, що це було справедливо, щоб для безпеки і західної частини нашої держави, там де газосховище, і для Польщі, адже це один той самий напрямок російської ракети,

– підкреслив він.

Зеленський також переконаний, що це буде абсолютно справедливо, якщо Польща буде нам допомагати збивати ракети, які йдуть саме в напрямку Польщі, адже це напрямок газосховищ України, куди часто прилітає.

Він відзначив, що газом із цих газосховищ користуються держави – скептики щодо нашої держави. Зеленський вважає, що це мало б сприяти зменшенню скепсису, адже якщо не захистити ці газосховища, то ці країни залишаться без газу на цілий опалювальний сезон.