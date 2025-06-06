"Раньше сбивали чуть ли не 100%": авиаэксперт назвал главную проблему в борьбе с "Шахедами"

Россия продолжает совершенствовать "Шахеды". Украине важно тут не стоять на месте, а уже работать над тем, как эффективнее уничтожать вражеские беспилотники.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, заметив, что Россия работает над увеличением производства "Шахедов". Вряд ли им удастся нарастить его в 5 раз. Но вдвое больше "Шахедов" они могут начать когда-то производить. Также там работают над производством фальшивых целей и других дронов.

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Почему трудно сбивать "Шахеды"

Как отметил Криволап, против "Шахеда" уже разработано много различных алгоритмов противодействия. В свое время Украина сбивала в среднем чуть ли не 95%-100%. Поэтому россияне начали экспериментировать. Была информация об изменениях в боевой части "Шахедов", системе наведения, увеличении количества антенн для взаимодействия с навигационными спутниками.

Против этого есть свои средства противодействия. Однако кажется, что в последнее время стало больше попаданий от "Шахедов". Тут Украина имеет системную проблему.

У нас в направлении противодействия "Шахедам" фактически никто не отвечает. Есть разные структуры, органы и системы, но общей структуры, которая вела бы стратегическую линию нет. У нас сбивали много "Шахедов" силами тактической авиации. Но нужно было улучшать возможности,

– сказал Криволап.

Также "Шахеды" сбивают с помощью истребителей. Однако это довольно опасная задача. Пилоту нужно выровняться со скоростью "Шахеда" и подойти сбоку. Затем нацелиться и попытаться сбить.

Все это происходит на сравнительно небольших для истребителя скоростях. Поэтому есть риск срыва в плоский штопор. Пилоты тут сильно рискуют.

Россия и в дальнейшем будет развивать "Шахеды". Мы не должны стоять на месте. Оккупанты уже экспериментируют с газотурбинными двигателями. Мобильные огневые группы тогда не будут успевать. И сейчас армия дала огневым группам пикапы, турели и пулеметы. Все остальное должны брать на себя территориальные общины. Но там почему-то этого не делают,

– отметил Криволап.

Добавим, в ночь на 6 июня Россия атаковала Украину 407 ударными беспилотниками и беспилотниками-имитаторами различных типов. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько удалось сбить дронов.