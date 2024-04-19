Украина сбила Ту-22М3 над Россией: в НАТО заявили о "праве на самооборону"

19 апреля во время массированной атаки украинские защитники впервые за годы войны сбили российский самолет стратегической авиации. В Альянсе прокомментировали этот инцидент.

Силы обороны Украины имеют полное право бить по военным объектам на территории России. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг по результатам заседания Совета Украина – НАТО, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Законная цель

Генсек Альянса сообщил, что во время заседания глава Минобороны Рустем Умеров проинформировал партнеров об усилиях ВСУ для защиты своей территории и воздушного пространства, в частности об уничтожении российского самолета. Впрочем, Столтенберг отметил, что детали операции должна раскрывать украинская сторона.

На вопрос, может ли Украина сбивать летательные объекты над территорией России, Йенс Столтенберг ответил утвердительно.

Он отметил, что наше государство имеет право на самооборону. Это право также включает удары по законным военным целям за пределами Украины.

Поэтому сбитые российские самолеты, которые используются для нападения на Украину, являются частью права Украины на самооборону,

– заявил генсек.

Напомним, что в Пентагоне негативно восприняли удары Киева по нефтеперерабатывающим заводам в России. Там отметили, что НПЗ якобы являются "гражданскими объектами", и посоветовали Украине сосредоточиться на ударах по другим целям.

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