Из-за масштабного сбоя у Kyivstar в городах Украины возникли другие "нестандартные" проблемы

Масштабный сбой в работе Kyivstar 12 декабря вызвал проблемы во многих регионах Украины. Они связаны не только непосредственно с мобильной связью.

В частности, возникли проблемы с уличным освещением. О них уже сообщили областные администрации во Львове, Сумах, Запорожье. Кроме того, есть и проблемы с оплатой проезда и работой "горячих линий".

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Проблемы с освещением

В частности, в ЛКП "Львовсвет" сообщили, что в связи с технической неисправностью у оператора мобильной связи Kyivstar все отключения линий уличного освещения происходят в ручном режиме. В мэрии уже назвали ситуацию "нестандартной".

"Следовательно время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено. Просим простить за неудобства", – пояснили во "Львовсвете".

Во Львове не выключилось ночное освещение / Фото с телеграммы Игоря Зинкевича

Уведомление о тревоге

В Сумах также отключение уличного освещения производилось работниками предприятия в ручном режиме. На выезде работало 8 бригад, которым необходимо было осуществить отключение более чем на 300 подстанциях.

По городу Сумы уличное освещение выключено полностью. Работы по отключению продолжаются по старостинским округам. В то же время из-за сбоев у "Киевстар" наблюдаются и проблемы с работой сирен в Сумах.

! Пока устранение технических неисправностей мобильного оператора будет продолжаться, уведомление общины во время воздушной тревоги будут осуществляться сотрудниками патрульной полиции и ГСЧС.

О проблеме с уличным освещением, а точнее, невозможность его выключить, сообщили и в Запорожье. Выключать свет тоже будут в ручном режиме, где это возможно.

Трудности с оплатой проезда

В Черновцы предупредили о возможных трудностях с оплатой проезда в общественном транспорте через валидатор, впрочем, только при использовании банковской карты или NFC. Причина – сбой в работе Kyivstar.

Проблемы в работе техподдержки

В Ровенском городском совете сообщили, что технический сбой в работе мобильного оператора Kyivstar вызвал проблемы с работой "горячих линий" в Ровно, непосредственно линий горсовета.

"В связи с техническим сбоем в работе мобильного оператора Kyivstar – мобильные номера 1553 и 096-333-15-53 временно не работают. Ждем возобновления сети", – отметили в мэрии.

В настоящее время звонки принимаются на стационарные номера: 1553, 63-63-95, 26-67-68 и на мобильный 099-333-15-53.

С аналогичной проблемой столкнулись и в Днепре.

"Лягли" терминалы парковки

Из-за масштабного сбоя в работе мобильного оператора Kyivstar – в Ужгороде не работают терминалы оплаты за парковку, об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола.

По его словам, отсутствует возможность оплатить услуги платной парковки через терминал. Оплату можно произвести только через мобильное приложение Smart Uzhhorod.

Частично не работают терминалы "ПриватБанка"

Спикер "ПриватБанка" Олег Серга сообщил, что сбой в сети Kyivstar частично повлияет на работу некоторых терминалов и банкоматов "ПриватБанка", но не на всю сеть, пишет hromadske .

Он пояснил, что некоторая часть всех банков, банкоматов и POS-терминалов работают на мобильных картах. То есть в POS-терминале стоит мобильная карта. И на работу тех терминалов, которые работают на мобильных карточках Kyivstar, сбой, конечно, повлияет.

Серга добавил, что некоторые банкоматы также используют мобильную связь, но у банкоматной сети "ПриватБанка" максимальный процент АТМ, использующих услуги Kyivstar, составляет до 5%.

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