Масштабный сбой в Facebook и Instagram: в Meta назвали причину

Вечером 5 марта в соцсетях произошел масштабный сбой. Постепенно и фейсбук, и инстаграм оживают, а в Meta рассказали, что произошло.

Пользователи массово жаловались на то, что их выбрасывает из аккаунтов, когда они пытаются войти. Многие уже были уверены, что это попытка взлома.

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Не взломали ли фейсбук: что произошло с соцсетями 5 марта

Сегодня из-за технических проблем у пользователей возникли трудности с доступом к некоторым нашим сервисам. Мы решили проблему как можно быстрее для всех, кого она коснулась, и приносим извинения за возможные неудобства,

– сообщил спикер Meta.

Сбой длился около часа, сейчас соцсети возобновили работу.

Что известно о сбое в соцсетях 5 марта

В соцсети было невозможно зайти: во-первых, всех пользователей повыбрасывало из аккаунтов, во-вторых, после ввода правильного пароля появлялось сообщение, что пароль неправильный. Лента также не обновлялась – якобы из-за проблем с интернетом, которых не было.

Сейчас, когда все закончилось, пользователи иронизируют над тем, что представители Meta были вынуждены писать в соцсеть Х о своих проблемах.

Мем о сбое в фейсбуке и инстаграме 5 марта: смотрите видео

Также под постом представителя компании люди рассказывают, работают ли их приложения.

Хотя официальный комментарий о причине сбоя был достаточно лаконичным, есть предположения о том, что же произошло. В Красном море йеменские хуситы повредили четыре кабеля, которые обеспечивали интернет и связь в регионе, – об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Инцидент повлиял на 25% трафика, ведь перерезали 4 из 15 кабелей, которые обеспечивают глобальный интернет и связь в Красном море. Кабели соединяют Африку, Азию и Ближний Восток.

Частично сбой коснулся других соцсетей, в частности, телеграма. У некоторых были проблемы с Youtube, Discord и даже Google.