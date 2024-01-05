"С новыми силами": открыт сбор на РЭБ для бойцов "Хартии"
Источник:"Хартия"
Продолжается сбор на нужды 13-й бригады НГУ "Хартия". Цель – 25 миллионов гривен на комплекс средств радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ, РЭР).
В благотворительном фонде "Хартии" отмечают, что сбор важен, ведь средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) защитят защитников Украины от вражеских дронов.
Смотрите также Дроны не только уничтожают врага: ВСУ с помощью БпЛА спасли бойца из российского плена
Важно ! Реквизиты сбора на сайте фонда
Просто перейдите по ссылке и передайте комфортную для вас сумму.
РЭБ и РЭР дают возможность обнаруживать и вовремя останавливать коптеры и "крылья" врага, а значит, защищать наших бойцов и идти вперед с новыми силами,
– отметили организаторы сбора.
Комплексы, на которые открыли сбор, помогут защитить военных от вражеских дронов / Фото с сайта фонда "Хартия"
Сбор поддержал Кот Степан
К сбору Хартии решил присоединиться Кот Степан, он призвал и других кошек активно донатить, чтобы закрыть сбор "С новыми силами".
Дело в том, что Степана с Хартией совмещает родной город. В начале войны Степан с хозяйкой вынужденно уехали из родного Харькова, а Хартия осталась выгонять врага. Тогда они еще не знакомы.
Сейчас Степан вернулся, снова в Харькове и призвал котов показать их единство.
"Люди смогли собрать более 16 миллионов гривен для 13-й бригады Нацгвардии "Хартия". Покажем, на что способны мы, коты", - написал Кит Степан.
Что нужно знать о бойцах "Хартии"
- "Хартия" – 13 Бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, входящей в Гвардию наступления.
- Бригада создана на базе добровольческого подразделения "Хартии". Бойцы принимали участие в освобождении Харьковщины и одними из первых вышли на админграницы Украины.
- Подразделение также вело борьбу с врагом в Сватове, Соледаре и Бахмуте.