На "Сычи" скидываются даже москвичи: во время "выборов" Путина россияне донатили на дроны ГУР

В России прошли так называемые "выборы президента". Традиционно нарисованную "победу" одержал Владимир Путин. Правда, пока оккупанты фальсифицировали результаты, часть россиян донатили на дроны для украинской разведки.

Так, во время международного благотворительного сбора на закупку очередной партии ударно-разведывательных беспилотников "Сыч" для подразделений ГУР МО Украины самыми активными оказались именно граждане России.

Кстати Взрывы в Энгельсе – плановая работа ГУР, есть поражения, – источника

Россияне активно донатили на дроны для ГУР

За 4 дня к волонтерской акции, которую проводит телеканал "Freedom", присоединилось почти 3000 человек. Интересно, что 1538 именно россияне, в частности, 200 москвичей, которые отсканировали qr-код с экранов своих телевизоров и гаджетов.

Символично, что пик донатов на дроны для украинских разведчиков от граждан государства-агрессора совпал с проведением так называемых "выборов Путина". Вместо участия в кремлевском фарсе сознательные россияне решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства,

– констатировали в ГУР.

Также отметили, что это лучшая инвестиция в свободное будущее России, которое может наступить исключительно в случае полного уничтожения и демонтажа террористического режима в Кремле.



В ГУР отметили, что к международному сбору на БПЛА "Сыч" для военных разведчиков также присоединились украинцы, находящихся за рубежом. А еще граждане Латвии, Германии, Польши, Молдовы и других государств.

Спасибо! Сбор продолжается! Необходимая сумма – 25 миллионов гривен,

– отметили в военной разведке.

Коротко, что известно о беспилотнике "Сыч"

В апреле 2023 года благотворительный фонд "Вернись живым" показал фото нового дрона. Отметил, что украинские специалисты представили новый разведывательный беспилотник дальнего действия "Сыч".

Этот дрон может пролететь до 200 километров и обеспечивает качественную фотосъемку. То есть "Сыч" позволяет проводить разведку на оккупированных территориях и не только.

"Это один из лучших беспилотников в своей нише, способен проводить стратегическую разведку "в глубину", включая приграничными территориями России: преодолевать расстояние до 200 километров, обеспечивая качественную фотосъемку", – отметили в "Вернись живым".