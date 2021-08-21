"Сборище заговорщиков": у оккупантов не перестает подгорать из-за Крымской платформы

В Украине уже 23 августа состоится саммит Крымской платформы, но оккупантов до сих пор это изрядно возмущает. Так называемая депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская назвала произошедшее "сборищем заговорщиков", на котором якобы должны обсуждать планы по захвату полуострова.

Представительница оккупационной власти подчеркнула, что речь идет о посягательстве на "чужое и суверенное государство". К тому же член "Единой России" призналась, что очень ждала от Министерства иностранных дел Украины приглашения на саммит.

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Зеленский пообщался с крымскими журналистами

Владимир Зеленский встретился с крымскими журналистами на острове Змеиный. Президент ответил, как планирует начать процесс возвращения оккупированного Крыма, рассказал детали проведения саммита Крымской платформы. Глава государства также подчеркнул, что для Украины вопрос политзаключенных – самый важный. Однако он пока заторможен полностью.

Кулеба отреагировал на заявления Лаврова о Крымской платформе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит Крымской платформы "шабашем". В МИД Украины уже отреагировали на такие заявления. Дмитрий Кулеба ответил, что доволен нервной реакцией политика на это событие.

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