Продолжение блефа, – Пионтковский об угрозах путина применить ядерное оружие

Глава кремля владимир путин продолжает свой ядерный шантаж, который длится уже более 15 лет. В россии не отважатся на ядерные удары, поскольку за них будет радикальный ответ.

Эффективно ответить на ядерные угрозы путина может только одна страна. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

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Цугцванг для путина

Эксперт отметил, что "ядерная болтовня", которую путин начал 21 сентября, является "продолжением блефа".

Он прекрасно знает, и это ему на уровне Байдена сказали, что в случае использования тактического ядерного оружия, Запад немедленно нанесет ответный удар, который коснется его лично. Он знает, что тогда его убьют,

– убежден аналитик.

По его словам, глава кремля постарается реализовать последнюю попытку выиграть в войне против Украины угрозами разрушить украинскую инфраструктуру.

"Ответ на это очевиден. Он будет зависеть, прежде всего, от США", – добавил Пионтковский.

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"Блеф нужно игнорировать"

Публицист отметил, что путин, когда провозглашал свои "ядерные угрозы", он все "безобразно перекрутил".

Он начал с "самозащиты". Потом сказал, что якобы, как в ответ на угрозу территориальной целостности, россия, вроде бы, "не будет бояться использовать" ядерное оружие. Этот шантаж совершенно очевиден. К тому же он боится систем ATACMS. Он говорит, что если их Украина получит – россия использует ядерное оружие. Это блеф, который нужно просто игнорировать,

– заверил российский журналист.

По его мнению, такие подходы путин применяет уже более 15 лет.

"Из-за этого Грузию и Украину 15 лет назад не взяли в НАТО. Поэтому "проглотили" аннексию грузинских земель, захват Крыма и т.д. Но теперь Запад от этого отказался. Там сказали, что если россия использует ядерное оружие – тогда получит такой же "ответ" ", – добавил эксперт.

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В то же время он убежден, что вопрос о предоставлении ATACMS Украине принципиален и он "уже решен".

"Путин мог использовать ядерное оружие после ракетных ударов Украины по Крыму. Полуостров россия считает своей территорией, поэтому это все демагогия. Как он называет эти оккупированные территории – не имеет значения", – считает Пионтковский.

По его словам, если бы глава кремля был готов использовать ядерное оружие – он давно это мог сделать.

"Путин не будет делать этого, потому что он не шахид – он хочет жить. Но он допустил роковую ошибку, которая, по моему мнению, довольно быстро приведет его на скамью подсудимых "Мариупольского трибунала" над главными военными преступниками", – резюмировал публицист.

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