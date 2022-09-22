Подоляк сказал, когда россия может использовать ядерное оружие и каким будет ответ мира

Россия может использовать ядерное оружие под надуманными политическими мотивами. В москве настроены нарушить доктрину "ядерного сдерживания", что поставит под угрозу глобальную безопасность.

На вероятные действия России должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать удерживать Москву от агрессивных намерений . Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Не проблема Украины"

Подоляк считает, что возможное решение России о применении ядерного оружия не является проблемой Украины.

Это проблема глобального общества и так называемого "ядерного клуба государств". Есть доктрина "ядерного сдерживания". То есть, ни одно государство не может использовать ядерное оружие для того, чтобы получить себе долю суверенной территории. Эту доктрину поддержала в том числе россия . Ядерное оружие доктринально является только оружием удержания,

– объяснил советник руководителя ОП.

По его словам, если действительно что-то будет угрожать суверенитету России на международно признанных территориях в рамках международного права, тогда он может его использовать – для защиты этих земель.

"Но точно россия не может использовать ядерное оружие, если оно воюет конвенционно, захватывает долю территории другого государства. Тогда другие ядерные страны должны отметить то, что должно быть немедленно использовано ядерное оружие как сдерживание россии ", - рассказал он.

По его мнению, речь пойдет о немедленном превентивном ядерном ударе по "центрам принятия решений" и "центрам пусков".

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Система (не) работает

Подоляк подчеркнул, что россия своими действиями демонстрирует для других стран , имеющих ядерное оружие, что в современном мире "можно спокойно заходить куда угодно, что-то забирать и затем использовать ядерное оружие для "защиты" незаконно унесшего".

А это не только цивилизованные страны, но и страны со специфическими или нестабильными политическими системами. И это ломает контуры глобальной безопасности больше, чем все, что сегодня делает Россия. Это уже не вопрос военных альянсов, не вопрос границ или территориальной целостности, это вопрос ядерной глобальной безопасности .

– заметил чиновник.

По его мнению, ядерные государства все прекрасно понимают и сейчас отрабатывают алгоритм, чтобы объяснить россии все последствия удара ядерным оружием по нему.

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Непропорциональные заявления Запада

В то же время Подоляк подверг сомнению заявления генерала американской армии Бена Ходжеса , который пригрозил россии тем, что США якобы уничтожат черноморский флот, если и применит ядерное оружие против Украины.

Мне кажется, что нужно более амбициозные цели ставить. Потому что это немного странно выглядит. Черноморский флот, если все пойдет по нашему плану, Украина сама сможет уничтожить – без использования оружия массового поражения,

– объяснил советник Ермака.

По его словам, в Украине хотят, чтобы аналитическая способность мира была "более существенной".

"Чтобы они и математику более принципиально рассчитывали, и психологию войны, и последствия войны, и вообще говорили более адекватные вещи. Потому что разменивать ядерный удар по черноморскому флоту, который уже наполовину уничтожен Украиной... Это выглядит странно и говорит об аналитической несостоятельности мира " , – резюмировал Подоляк.

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