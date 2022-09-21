Война закончилась бы через 11 минут, – Шейтельман предположил, куда возможен ядерный удар

Глава кремля владимир путин уже готов применить ядерное оружие, однако это не означает, что он сможет это сделать. В то же время, если Запад не ответит на возможный ядерный удар по Украине, россия выиграет войну.

В Москве рассчитывают, что США, Британия и Франция испугаются действий кремля из-за возможной тотальной ядерной войны . Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"Ядерная дилемма"

Эксперт отметил, что на сегодняшний день не так важно, куда может сбросить атомную бомбу путин.

Куда бы он ни ударил, эта вся война закончится примерно через 11 минут. Он куда-то ударит по Украине. Куда именно – неизвестно. После этого американцы или британцы нанесут удар, как они обещали, по России. В этот момент запустятся стратегические силы и все вперед, пошла вся война... Путин даже не узнает, чем все закончится,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, возможный удар будет именно по Украине , поскольку глава кремля считает, что если он ударит по нашей стране, то Запад, якобы, на это никак не ответит .

"Он на это рассчитывает: что на Западе испугаются в ответ наносить удар по России. Мол, зачем американцы будут страдать ради Украины? Он понимает, что если он ударит по Америке даже одной небольшой ракетой, то сразу ответ будет из-за тотального ядерного удара", – считает Шейтельман.

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По его мнению, в такой ситуации имеющийся у американцев, британцев и французов ядерный потенциал - "улетит в сторону россии".

"Поэтому пути рассчитывает, что те "как всегда" не будут отвечать. В этом вся идея. И если россия ударит, а Запад не ответит - для кремля все в порядке. Он выиграет войну. А если Запад ответит - тогда россия перестанет существовать. Если ракета будет небольшой мощности, она их не коснется... Это вполне реалистичная история", - обосновал обозреватель.

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Решится ли кремль

Шейтельман убежден, что Путин готов принять решение о ядерном ударе , учитывая его "логику поведения".

"Это не значит, что он такое решение может принять. Также это не означает, что сам удар могут нанести, потому что ракета должна еще "привинтиться", "отнестись", ее должны не сбить американская ПРО, да еще и долететь куда-то." . Все российские боеголовки на учете в Америке, поэтому США будут бороться с этим", – указал эксперт.

Он добавил, что Украина могла бы закончить эту войну через несколько месяцев , если бы "выдавила" россиян со всех оккупированных территорий.

Но пути так не захотел, поскольку он будет "отправлять, отправлять и отправлять" солдат . А нам будут присылать еще больше оружия , которым мы будем убивать россиян еще больше. Теперь уже понятно, что боеспособных мы уже прикончили. Теперь это будут менее боеспособные люди – их легче убивать и это хорошо,

– заметил обозреватель.

По его мнению, если сегодня потери сторон оцениваются как 1 к 5 в пользу Украины , то после мобилизации в России соотношение станет 1 к 10.

"Но все равно наши гибнут. Поэтому эта мобилизация – это плюс еще несколько месяцев. Единственное, на что остается надеяться – это то, что может в России найдутся люди, которым это не нужно . Это может быть. Я надеюсь, что пути приблизили свою смерть, что это агония российского режима. Мы сейчас посмотрим, как будет проходить мобилизация", – резюмировал Шейтельман.

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