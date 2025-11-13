СБС атаковали в Феодосии морской нефтяной терминал и базу хранения БпЛА "Орион"

В ночь на 13 ноября украинские дроны успешно поразили стратегический объект россиян в Феодосии АО "Морской нефтяной терминал" и базу хранения и обслуживания ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орион" в Кировском.

Успешные операции во временном оккупированном Крыму осуществили операторы 1-го отдельного центра СБС. Терминал в Феодосии является ключевым узлом поставки горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины. В результате удара на территории предприятия возник пожар. Подробные последствия поражения уточняются,

– говорят в СБС.