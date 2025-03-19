Силы беспилотных систем перехватывают "Шахеды" с помощью "новейшего средства"

Силы беспилотных систем Украины теперь могут перехватывать "Шахеды". Таким образом уже было уничтожено 10 российских ударных БпЛА.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы Беспилотных Систем ВС Украины.

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Сколько "Шахедов" удалось перехватить

В СБС официально подтвердили информацию, что теперь Украина может перехватывать российские "Шахеды".

Операторы подразделения Darknode 412-го полка "NEMESIS" СБС уже уничтожили более 10 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 с помощью новейшего средства,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что новейшее изделие стоит 5 000 долларов, тогда как стоимость дронов-камикадзе России составляет более 150 тысяч долларов.



"Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев", – отметили в СБС.

Там добавили, что более подробную информацию предоставят позже.

Напомним, что после переговоров Путина и Трампа российским военным якобы приказали не атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Однако глава Кремля и дальше рассказывает о "недоговороспособности" Киева, поэтому очертил для американского лидера "ряд существенных моментов" по инициативе о 30-дневном перемирии.