В четверг, 16 июля, Силы беспилотных систем нанесли удар по 11 судам российского так называемого "теневого флота" в акваториях Черного и Азовского морей.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Каковы потери российских оккупантов?

Среди судов, пораженных 16 июля, – пять нефтяных танкеров, один танкер-газовоз, три сухогруза и два буксира.

По словам "Мадяра", операции проводились в акваториях Черного и Азовского морей силами подразделений СБС, в частности батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра", 1-го отдельного центра СБС и 20-й отдельной бригады СБС "К-2".

Кроме того, командующий СБС подвел итоги украинской операции "МоЛоЧКа", которая продолжается с 6 июля. В целом военным удалось поразить 147 судов из состава "теневого флота" России.