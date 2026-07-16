Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Які втрати російських окупантів?

Серед уражених 16 липня суден — п'ять нафтових танкерів, один танкер-газовоз, три суховантажі та два буксири.

За словами "Мадяра", операції проводилися в акваторіях Чорного та Азовського морів силами підрозділів СБС, зокрема батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра", 1-го окремого центру СБС та 20-ї окремої бригади СБС "К-2".

Окрім цього, командувач СБС підбив підсумки української операції "МоЛоЧКа", яка триває з 6 липня. Загалом військовим вдалося уразити 147 суден зі складу "тіньового флоту" Росії.