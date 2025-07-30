Операторы Сил беспилотных систем уничтожили дорогостоящую российскую технику. Этому не смогло помешать даже активное противодействие вражеской радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные обнародовали видео успешной работы Сил обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБС.

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Как операторам СБС удалось уничтожить российскую технику?

В Силах беспилотных систем говорят, что на Новопавловском направлении операторы 413-го батальона "Рейд" СБС успешно работают даже в условиях плотного радиоэлектронного воздействия со стороны россиян. Среди руин промышленного объекта они обнаружили пусковую установку ЗРК "Бук-М1".

Операторы СБС уничтожили дорогостоящую вражескую технику: видео Сил беспилотных систем

Первое попадание заставило оккупантов изменить позицию, тогда как второе – в антенну РЛС – вывело пусковую из строя. Российские средства РЭБ также не смогли помешать поражению других целей. В частности, самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" и прицепной гаубицы.

Кроме этого, операторы батальона точно поразили российский БТР вместе с экипажем на броне, уничтожили грузовик "Урал" и вывели из строя КАМАЗ и УАЗ.

К слову, ранее бойцам СБС удалось уничтожить редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы. "КОП-2" сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом.