Силы беспилотных систем уничтожили редкий вражеский РЭБ россиян

Бойцам СБС удалось уничтожить редкий комплекс радиоэлектронной борьбы противника на одном из участков фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотник систем ВСУ. Там также показали соответствующее видео уничтожения РЭБ.

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Что известно об уничтожении?

Сообщают, что операторы 424 батальона Svarog Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили экспериментальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "КОП-2" на одном из направлений на фронте.

Этот образец – очередная попытка противника найти эффективное противодействие украинским БПЛА. "КОП-2" сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что такая техника является редкой и достаточно дорогой. Благодаря подобному вооружению россияне имеют возможность прикрывать важные для них объекты, например, установки противовоздушной обороны.

"В реальном бою "КОП-2" не выдержал встречи с операторами батальона Svarog. Первое их точное попадание вывело оборудование из строя, а следующее – полностью уничтожило комплекс", – резюмировали в СБС.

Удар по "ЭОП-2": смотрите видео

К слову, спецподразделение ГУР МО Prymary в Донецкой области уничтожило 3 радиолокационные станции "Подлет 48Я6-К1", 2 станции "Ниобий-СВ", 2 пусковые установки "С-300В" и радиолокационную станцию "П-18".