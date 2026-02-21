Силы беспилотных систем уничтожили в Запорожской области РСЗО "Торнадо-С" – одну из самых мощных реактивных систем врага. Эта российская система может поражать цели на расстоянии до 120 километров.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что известно об успешной операции украинских птичек?

В субботу, 21 февраля, "Птицы 1" отдельного центра Сил беспилотных систем в координации с КЦ middle strike СБС осуществили успешное поражение РЗСВ врага – "Торнадо-С" или "Смерч". Система находилась на боевой позиции на временно оккупированной территории Запорожской области.

По словам "Мадьяра", это самая мощная РСЗО в линейке российских реактивных систем залпового огня - "Град" (калибр 122 миллиметров), "Ураган" (220 миллиметров), "Смерч" (300 миллиметров).

Модернизированная система "Смерч" использует широкий спектр реактивных снарядов и способна наносить удары на расстоянии до 120 километров. Именно эти установки наносили значительные разрушения мирным населенным пунктам, в частности Харькову, Запорожью, Сумам, Херсону и Никополю.

