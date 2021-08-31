СБУ в аэропорту "Ужгород" проведет антитеррористические учения
31 августа 2021 , 17:18Читати новину українською
Источник:Mukachevo.net
Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения на Закарпатье. Они состоятся на территории аэропорта "Ужгород".
Начало антитеррористических учений запланировано на 7 сентября. Они пройдут в условиях максимально приближенных к реальным.
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Из-за обучения СБУ возможно ограничение движения
В то же время будут использовать специальную технику и вооружение. Из-за этого возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта.
По информации издания, в СБУ также просили, чтобы у граждан біли при себе документы и предупредили об осмотре автомобилей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека.
Антитеррористические учения СБУ: последние новости
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