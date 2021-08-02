СБУ была готова "найти" Чауса, его ждал вертолет, – СМИ
Источник:"Украинская правда"
Служба безопасности Украины якобы была готова к внезапному появлению похищенного экс-судьи Николая Чауса. Работники ведомства якобы заранее подготовились к этому.
СБУ якобы все знала
Чаус якобы сказал полиции, что хочет поехать в столичную СБУ вместе с работниками спецслужбы. После этого "по собственному желанию" он сел в автомобиль сотрудников районного отдела СБУ.
Интересно Гулял голый-босой, выглядел странно, – жители села из Винницкой области рассказали о "приключениях" Чауса
Ехал экс-суддя не только на машине (из Винницкой области в Киев – 24 канал). СБУ, вероятно, была готова к "обнаружению", и на Чауса ждал специальный транспорт. Под Киев его доставляли вертолетом,
– говорится в сообщении.
В сельсовете на Винничине Чаус сказал, что его похитили "неизвестные лица". Однако во время общения с правоохранителями он отказался писать заявление. Кстати, "видимых телесных повреждений" на экс-судье не зафиксировали.
Что известно о приключениях Чауса
- В Украине бывшего судью Днепровского райсуда Киева подозревают во взяточничестве на сумму 150 тысяч долларов. Деньги правоохранители нашли в стеклянных банках, зарытых во дворе Чауса.
- Чтобы убежать от правосудия, служитель Фемиды уехал в Молдову. Однако весной 2021 года стало известно, что Чауса нашли в центре Кишинева.
- Впоследствии мужчина записал видео на котором заявил якобы его похитили уже много лет назад, а с тех пор постоянно запугивали.
- 30 июля Чауса в одних шортах обнаружили в селе на Винничине. Когда СБУ везла экс-судью в Киев, работники Национального антикоррупционного бюро пытались перехватить автомобиль.