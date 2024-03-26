СБУ переиграет Россию на ключевых направлениях, а та будет отвечать "арестами заочно", – эксперт

Служба безопасности Украины переигрывает россиян на ключевых направлениях. А те отвечают лишь заочными арестами глав украинских спецслужб.

Так политолог Тарас Загородний прокомментировал интервью главы СБУ Василия Малюка и "заочный арест" россиян в ответ на него.

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СБУ переигрывает Россию, а та ничего не сможет сделать

Эксперт акцентирует, что вечером интервью Малюка вышло на одном из украинских телеканалов, а уже на утро следующего дня в Москве заявили о "заочном аресте" главы СБУ.

Дело не в словах, а в том, что враг знает – они подкреплены делами. Малюк привел ряд колоритных деталей спецопераций, хотя не стал официально подтверждать, что за ликвидацией ряда военных преступников стоит СБУ. Экс-нардеп Кива закончил свою бездарную жизнь от пуль калибром 9×19 миллиметров после контрольного в голову. Пропагандист и убийца Татарский получил подарочный бюст, начиненный взрывчаткой,

– пишет политолог.

Он также приводит слова Малюка, что министра внутренних дел так называемой "ЛНР" Корнета взрывчатка "нашла" в барбершопе во время бритья. А генпрокурор так называемой "ЛНР" Горенко в прямом смысле "выгорел на рабочем месте" от 800 граммов пластида. Военный преступник Прилепин подорвался в авто на противотанковой мине. Тот остался жив, но без гениталий.

Также Загородний напоминает об операциях СБУ по подрыву НПЗ и успехах на море.

"Подрыв НПЗ – одна из ключевых операций последних месяцев. С 1 марта Россия официально полностью остановила экспорт бензина. Также выросли цены внутри страны. В общем уже осуществлено 13 успешных атак на российские НПЗ, которые уже на треть сократили экспорт российских нефтепродуктов", – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что не следует забывать и о морских победах Украины, которые обеспечили морские дроны "Sea Baby" и "Мамай". На сегодня уже удалось поразить 11 кораблей России и разблокировать Черное море для кораблей в наши порты.

"Мы никогда не повторяемся и идем на шаг впереди", – заявил Малюк журналистам. Россияне здесь более прогнозируемы. После "заочного ареста", глава ФСБ Бортников требует "объявить СБУ террористической организацией". На что могу прозвучать первый риторический украинский вопрос "И что?",

– резюмирует политолог.

Напомним ранее в интервью каналу ICTV глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что его подчиненные не борются со священнослужителями в целом, у службы возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины, прикрываясь рясой фсбешного мундира.