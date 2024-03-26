Так політолог Тарас Загородній прокоментував інтерв'ю голови СБУ Василя Малюка та "заочний арешт" росіян у відповідь на нього.

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СБУ переграє Росію, а та нічого не зможе зробити

Експерт акцентує, що ввечері інтерв'ю Малюка вийшло на одному з українських телеканалів, а вже на ранок наступного дня у Москві заявили про "заочний арешт" голови СБУ.

Справа не у словах, а у тому, що ворог знає – вони підкріплені справами. Малюк навів ряд колоритних деталей спецоперацій, хоча не став офіційно підтверджувати, що за ліквідацією низки воєнних злочинців стоїть СБУ. Екснардеп Кива закінчив своє бездарне життя від куль калібром 9×19 міліметрів після контрольного в голову. Пропагандист і вбивця Татарський отримав подарункове погруддя, начинене вибухівкою,

– пише політолог.

Він також наводить слова Малюка про те, що міністра внутрішніх справ так званої "ЛНР" Корнета вибухівка "знайшла" в барбершопі під час гоління. А генпрокурор так званої "ЛНР" Горенко в прямому сенсі "вигорів на робочому місці" від 800 грамів пластиду. Воєнний злочинець Прилєпін підірвався в авто на протитанковій міні. Той залишився живий, але без геніталій.

Також Загородній нагадує про операції СБУ з підриву НПЗ та успіхи на морі.

"Підрив НПЗ – одна з ключових операцій останніх місяців. З 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину. Також виросли ціни всередині країни. Загалом вже здійснено 13 успішних атак на російські НПЗ, які вже на третину скоротили експорт російських нафтопродуктів", – підкреслив експерт.

Він також наголосив, що не слід забувати й про морські перемоги України, які забезпечили морські дрони "Sea Baby" та "Мамай". На сьогодні вже вдалося вразити 11 кораблів Росії й розблокувати Чорне море для кораблів у наші порти.

"Ми ніколи не повторюємося і йдемо на крок попереду", - заявив Малюк журналістам. Росіяни тут більш прогнозовані. Після "заочного арешту", голова ФСБ Бортніков вимагає "оголосити СБУ терористичною організацією". На що можу прозвучати перше риторичне українське запитання "І що?",

– резюмує політолог.

Нагадаємо раніше в інтерв'ю каналу ICTV голова СБУ Василь Малюк підкреслив, що його підлеглі не борються зі священнослужителями загалом, у служби виникають запитання тільки до тих, хто працює проти України, прикриваючись рясою фсбешні мундири.