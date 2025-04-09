СБУ допросила пленных китайцев: что удалось узнать: что удалось узнать

Накануне Силам обороны удалось впервые взять в плен двух граждан Китая, которые принимали участие в войне против Украины на стороне России. Служба безопасности Украины допросила их.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Смотрите также В ЕС впервые прокомментировали взятие китайских пленных в Украине Что удалось узнать СБУ от пленных китайцев Стало известно, что СБУ уже провела первый допрос китайский пленных. Правоохранителям удалось узнать имена китайских солдат.