9 апреля, 19:34
СБУ допросила пленных китайцев: что удалось узнать: что удалось узнать
Накануне Силам обороны удалось впервые взять в плен двух граждан Китая, которые принимали участие в войне против Украины на стороне России. Служба безопасности Украины допросила их.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Что удалось узнать СБУ от пленных китайцев
Стало известно, что СБУ уже провела первый допрос китайский пленных. Правоохранителям удалось узнать имена китайских солдат.