СБУ готовит документы для санкций на канал "НАШ", – СМИ

Служба безопасности Украины готовит базу для внесения телеканала НАШ в санкционный список. Этот ресурс принадлежит политику Евгению Мураеву и распространяет пророссийские взгляды.

О том, что на телеканал "НАШ"могут наложить санкции издание сообщает со ссылкой на слова собеседников в руководстве СБУ.

Ранее Зеленского просят инициировать санкции против пророссийского канала "НАШ"

СБУ готовит базу для санкций на "НАШ"

По информации источников, спецслужба фиксирует все случаи антиукраинской пропаганды на канале "НАШ". Поэтому готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.

К слову, на днях петиция о блокировании этого пророссийского ресурса набрала необходимое количество голосов на сайте Офиса Президента.

А Алексей Данилов ранее публично заявил, что СНБО готов рассматривать санкции против телеканала "НАШ", как только получат представление от СБУ.

Служба безопасности проводила проверку и владельца канала Евгения Мураева. В частности, о возможных его контактах с российской агентурой. Пока таких показаний правоохранители не нашли.

Скандалы с каналом "НАШ": коротко

Пророссийский телеканал "НАШ", владельцем которого является политик Евгений Мураев, неоднократно становился объектом проверки Нацсовета по вопросам радиовещания и телевидения.

Ресурс несколько раз получал штрафы, однако не исправлял свои ошибки. Поэтому в сентябре 2021 года Нацсовет обратился в суд с иском об аннулировании лицензии канала.

В ноябре ютуб частично заблокировал канал "НАШ" из-за нарушения авторских прав после жалоб украинской юридической компании Law Net.

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