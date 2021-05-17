Убытки могли достигать более 2 миллионов:СБУ на Харьковщине нашла незаконную врезку в газопровод
Работники СБУ совместно с предприятием "Укргаздобыча" разоблачили незаконную врезку в центральный газонефтепровод на Харьковщине. Сейчас силовики устанавливают причастных к этой сделке.
Источник:фейсбук Владислава Абдулы
Правоохранители успели остановить кражу нефтепродуктов до начала масштабной сделки. Кроме того, врезка создавала реальную угрозу безопасности.
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Что известно об инциденте
- В Богодуховском районе Харьковской области спецслужащие установили, что злоумышленники повредили газопровод.
- Они установили также отвод, чтобы воровать нефтепродукты.
- Но правоохранители пресекли их деятельность на начальном этапе.
- Эксперты установили, что преступники могли похищать около 150-200 кубометров нефтепродуктов ежемесячно
- А это, в свою очередь, нанесло бы ущерб государству более чем на 2 миллиона гривен.
Какая ответственность за это предусмотрена законом
Правоохранители открыли уголовное дело по статье о повреждении объектов магистральных нефтепродуктопроводов. За это в Уголовном кодексе предусмотрено:
- штраф 17 000 гривен
- или исправительные работы на срок до 2 лет
- либо ограничение, или даже лишение свободы до 5 лет.
Работники СБУ устанавливают всех лиц, которые причастны к этой сделке. В частности, должностных лиц, которые вероятно "крышевали" этот бизнес.
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