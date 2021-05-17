Работники СБУ совместно с предприятием "Укргаздобыча" разоблачили незаконную врезку в центральный газонефтепровод на Харьковщине. Сейчас силовики устанавливают причастных к этой сделке.

Правоохранители успели остановить кражу нефтепродуктов до начала масштабной сделки. Кроме того, врезка создавала реальную угрозу безопасности.

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Что известно об инциденте

В Богодуховском районе Харьковской области спецслужащие установили, что злоумышленники повредили газопровод.

Они установили также отвод, чтобы воровать нефтепродукты.

Но правоохранители пресекли их деятельность на начальном этапе.

Эксперты установили, что преступники могли похищать около 150-200 кубометров нефтепродуктов ежемесячно

А это, в свою очередь, нанесло бы ущерб государству более чем на 2 миллиона гривен.

Какая ответственность за это предусмотрена законом

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о повреждении объектов магистральных нефтепродуктопроводов. За это в Уголовном кодексе предусмотрено:

штраф 17 000 гривен

или исправительные работы на срок до 2 лет

либо ограничение, или даже лишение свободы до 5 лет.

Работники СБУ устанавливают всех лиц, которые причастны к этой сделке. В частности, должностных лиц, которые вероятно "крышевали" этот бизнес.