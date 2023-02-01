СБУ и БЭБ проводят обыски дома у Коломойского

Февраль начался для Игоря Коломойского с черной полосы. Утром к нему "на кофе" пришли с обыском СБУ и БЭБ.

Об обыске у Коломойского сообщили источники 24 Канала в СБУ. Олигарха посетили в рамках расследования махинаций в отношении "Укртатнафты" и "Укрнафты". Детали пока не раскрывают.

Обратите внимание СМИ рассказали, как война сказалась на самых богатых олигархах Украины

Это уже не первый обыск у Коломойского по делам "Укрнафты". В прошлый раз у скандального олигарха изъяли гаджеты и документы.

Коломойский – уже не долларовый миллиардер

Кроме того, 1 февраля обыски провели у Арсена Авакова (бывшего главы МВД Украины) и нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара.

Коломойский – больше не долларовый миллиардер. В течение 2022 года он потерял больше половины своего состояния. Теперь активы одиозного олигарха оценивают всего в 850 миллионов долларов.

Осенью 2022 стало известно, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила о национализации "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Алексей Данилов отметил, что решение было принято во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего

Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения. Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины,

– сказал Данилов.

Следует отметить, что "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Тогда приняли решение о национализации:

АО "Мотор Сич";

ЧАО "Запорожтрансформатор";

ЧАО "АвтоКрАЗ";

ПАО "Укрнафта";

ПАО "Укртатнафта".

Владимир Зеленский, комментируя решение, подчеркнул, что оно – вполне законное и необходимое для Украины, которая борется за свою свободу в войне с Россией.

"Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечивать назревшие потребности нашего сектора обороны. В эти трудные времена мы должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии",

– сказал президент.

В России осенью 2022 Коломойского заочно арестовали. Кроме того, "повезло" Геннадию Боголюбову. "Причина" – будто бы присвоение 800 тысяч тонн нефти.