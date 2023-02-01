СБУ и БЭБ проводят обыски дома у Коломойского
Февраль начался для Игоря Коломойского с черной полосы. Утром к нему "на кофе" пришли с обыском СБУ и БЭБ.
Об обыске у Коломойского сообщили источники 24 Канала в СБУ. Олигарха посетили в рамках расследования махинаций в отношении "Укртатнафты" и "Укрнафты". Детали пока не раскрывают.
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Это уже не первый обыск у Коломойского по делам "Укрнафты". В прошлый раз у скандального олигарха изъяли гаджеты и документы.Заметьте! Кроме того, 1 февраля обыски провели у Арсена Авакова (бывшего главы МВД Украины) и нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара.
Коломойский – уже не долларовый миллиардер
Коломойский – больше не долларовый миллиардер. В течение 2022 года он потерял больше половины своего состояния. Теперь активы одиозного олигарха оценивают всего в 850 миллионов долларов.
Осенью 2022 стало известно, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила о национализации "Укрнафты" и "Укртатнафты".
Алексей Данилов отметил, что решение было принято во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего
Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения. Изъятые активы получили статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины,
– сказал Данилов.
Следует отметить, что "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.
Тогда приняли решение о национализации:
- АО "Мотор Сич";
- ЧАО "Запорожтрансформатор";
- ЧАО "АвтоКрАЗ";
- ПАО "Укрнафта";
- ПАО "Укртатнафта".
Владимир Зеленский, комментируя решение, подчеркнул, что оно – вполне законное и необходимое для Украины, которая борется за свою свободу в войне с Россией.
"Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечивать назревшие потребности нашего сектора обороны. В эти трудные времена мы должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки украинской армии",
– сказал президент.