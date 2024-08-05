СБУ раскрыла большую сеть ФСБ, действовавшую в 6 областях: среди задержанных чиновницы горсовета

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, которая готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары по 6 регионам Украины.

В результате многоэтапной спецоперации одновременно задержали 9 российских агентов, которые действовали в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

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Для конспирации предатели действовали отдельно, но "замыкались" на одного кадрового сотрудника ФСБ. Его личность СБУ уже установила. По указанию российского куратора агенты собирали координаты для огневого поражения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.



Завербованных граждан задержали / Фото СБУ

Как действовала агентурная сеть

В состав вражеской группы входили две чиновницы:

одна из них – чиновница Днепропетровского городского совета,

другая – руководительница отдела в Южненском горсовете в Одесской области.



Чиновница горсовета работала на Россию / Фото СБУ

Они устанавливали места расположения ПВО и ключевых электроподстанций для корректировки российских обстрелов по территории обоих регионов.

Еще двое агентов разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часова Яра. Их сообщник собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников Курахово в Донецкой области.



Агенты действовали не совместно, а отдельно через куратора / Фото СБУ

Среди российских агентов были двое менеджеров и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта.

Еще одним предателем оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который "отчитывался" оккупантам о последствиях атаки России на одну из гидроэлектростанций Украины.



Завербованные предатели предоставляли информацию врагу для подготовки обстрелов / Фото СБУ

Как Россия завербовала предателей

Фигуранты попали в поле зрения ФСБ как активные "комментаторы" чатов прокремлевских телеграм-каналов. После вербовки предатели коммуницировали со своим куратором через анонимные чат-боты.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.



На местах проживания предателей провели обыски / Фото СБУ

Какое наказание грозит предателям

Задержанным уже сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.