Обстрел аэропорта "Канатово": задержали экс-командира одной из частей Червинского, – СМИ

Служба безопасности Украины расследует дело об обстреле Россией аэродрома "Канатово". Буквально 21 апреля СБУ сообщила о подозрении полковнику ВСУ Роману Червинскому.

Экс-исполняющего обязанности командира одной из частей Сил специальных операций подозревают в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщили, что его задержали.

Заметьте Военный, из-за которого враг атаковал "Канатово", скрывается от следствия

Что известно о задержании Червинского

СБУ задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле Россией аэродрома "Канатово",

– говорится в сообщении.

По данным источников в Службе безопасности Украины, это произошло 24 апреля в Тернопольской области.

Редакция 24 Канала пытается получить официальный комментарий Службы безопасности Украины.

Следует отметить, что буквально 21 апреля глава СБУ Василий Малюк сообщил, что Роман Червинский скрывается от следствия.

Потому что человек, который раньше очень любил давать интервью и заниматься личным пиаром, скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства,

– рассказал Малюк.

Он также добавил, что Червинский фактически дезертир. Ведь он уже 8 месяцев не появляется на службе. По этому факту ГБР открыло дело.

Что известно об обстреле Россией аэропорта "Канатово"