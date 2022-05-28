СБУ на Харьковщине задержала "казачьего полковника", сдававшего позиции украинской армии

Прессслужба СБУ сообщила, что в Харьковской области задержали государственного изменника. Он сдавал позиции ВСУ.

Разоблачила предателя, работавшего на представителей российской спецслужбы, контрразведка СБУ. По данным оперативников, задержанный входил в состав пророссийской неофициальной так называемой казачьей организации.

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Известно, что члены этой организации имеют активную антиукраинскую позицию и открыто поддерживают российскую агрессию против Украины,

– говорится в сообщении.

По данным СБУ, с врагом предатель коммуникировал в телеграмме. В частности, передавал данные по:

перемещений и мест дислокации ВСУ;

общую информацию о взрывах на территории Харьковской области.

Предателя уже задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Права внесения залога – нет.

СБУ задержала корректировщика ракетных обстрелов

СБУ задержала корректировщика российских ракетных обстрелов по Львову. Им оказался 47-летний местный житель. Новость сообщила Управлению СБУ во Львовской области.

Силовики установили, что задержанный также собирал аналитические данные и информировал российских оккупантов о необходимости нанести удары по другим объектам критической и оборонной инфраструктуры. Из-за действий предателя россияне получали нужный визуальный анализ. Кроме того, они могли наносить удары с большим ущербом.

Также задержанный предоставлял информацию о расположении подразделений:

ВСУ;

Национальная гвардия;

блокпостов территориальной обороны.

В офисе генпрокурора сообщили, что добровольное сотрудничество с российскими оккупантами 47-летний местный житель начал еще в апреле 2022 года.

По данным следствия, именно задержанный производил корректировку ракетных ударов по Львову 18 апреля. В частности, речь идет об обстреле автосервиса во Львове.

Предателю сообщили о подозрении. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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