СБУ на Харьковщине задержала "казачьего полковника", сдававшего позиции украинской армии
Источник:Управление СБУ в Харьковской области
Прессслужба СБУ сообщила, что в Харьковской области задержали государственного изменника. Он сдавал позиции ВСУ.
Разоблачила предателя, работавшего на представителей российской спецслужбы, контрразведка СБУ. По данным оперативников, задержанный входил в состав пророссийской неофициальной так называемой казачьей организации.
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Известно, что члены этой организации имеют активную антиукраинскую позицию и открыто поддерживают российскую агрессию против Украины,
– говорится в сообщении.
По данным СБУ, с врагом предатель коммуникировал в телеграмме. В частности, передавал данные по:
- перемещений и мест дислокации ВСУ;
- общую информацию о взрывах на территории Харьковской области.
Предателя уже задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Права внесения залога – нет.
СБУ задержала корректировщика ракетных обстрелов
СБУ задержала корректировщика российских ракетных обстрелов по Львову. Им оказался 47-летний местный житель. Новость сообщила Управлению СБУ во Львовской области.
Силовики установили, что задержанный также собирал аналитические данные и информировал российских оккупантов о необходимости нанести удары по другим объектам критической и оборонной инфраструктуры. Из-за действий предателя россияне получали нужный визуальный анализ. Кроме того, они могли наносить удары с большим ущербом.
Также задержанный предоставлял информацию о расположении подразделений:
- ВСУ;
- Национальная гвардия;
- блокпостов территориальной обороны.
В офисе генпрокурора сообщили, что добровольное сотрудничество с российскими оккупантами 47-летний местный житель начал еще в апреле 2022 года.
По данным следствия, именно задержанный производил корректировку ракетных ударов по Львову 18 апреля. В частности, речь идет об обстреле автосервиса во Львове.
Предателю сообщили о подозрении. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.Примите во внимание! СБУ сообщила, что российские кафиры цинично используют детей . Россияне создали приложение-игру, которая помогает им обманом получать информацию об украинской местности. Удалось установить, что доступ к приложению имеет ИТ-компания, контролируемая спецслужбами России.