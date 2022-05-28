Викрила зрадника, який працював на представників російської спецслужби, контррозвідка СБУ. За даними оперативників, затриманий входив до складу проросійської неофіційної так званої козацької організації.
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Відомо, що члени цієї організації мають активну антиукраїнську позицію та відкрито підтримують російську агресію проти України,
– мовиться у повідомленні.
За даними СБУ, з ворогом зрадник комунікував у телеграмі. Зокрема, передавав дані щодо:
- переміщень та місць дислокації ЗСУ;
- загальну інформацію по вибухах на території Харківської області.