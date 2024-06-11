СБУ начала контрразведку в центре Киева: проверяет документы и помещения
Источник:СБУ
Работники СБУ начали мероприятия по безопасности в Печерском и Шевченковском районах Киева. В частности, спецслужащие осуществляют контрразведку в правительственном квартале и поблизости.
Во вторник утром, 11 июня, Служба безопасности Украины заявила о проведении мероприятий по безопасности. Речь идет об осмотре территорий, помещений и проверке граждан.
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СБУ вышла на проверку столицы
При непосредственном участии представителей Управления госохраны спецслужбисты могут наведаться на отдельные открытые территории, а также в..:
- помещения и офисы;
- места общего пользования многоквартирных домов;
- заведения общественного обслуживания.
Работники СБУ ищут запрещенные к обращению предметы. Кроме того, осуществляют проверку граждан, которые находятся на территории правительственного квартала.
Во время проведения мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов, осмотр автомобилей.