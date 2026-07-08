СБУ нанесла удар по авиабазе "Джанкой" и ряду вражеских объектов на временно оккупированных территориях
Бойцы подразделения "Альфа" СБУ провели комплексную операцию по уничтожению приоритетных целей российских войск на временно оккупированных территориях Украины. Это стало частью реализации плана по системному снижению военного потенциала страны-агрессора.
Подробности операции рассказали в СБУ.
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Что удалось поразить ударами СБУ?
Спецназовцы "Альфы" с помощью беспилотников нанесли удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму. В частности, под атакой оказались:
- авиабаза "Джанкой", где были поражены ретрансляторы, использовавшиеся для управления российскими ударно-разведывательными беспилотниками "Орион";
- склады с оружием и военной техникой.
Кроме того, удары были нанесены по инфраструктуре порта "Крым" в Керчи, а также по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Новогригоровка и Червоное.
Также СБУ поразила логистический центр российских войск вблизи Покровска Донецкой области, где хранились беспилотники, наземные роботизированные комплексы и боеприпасы.
По данным спецслужбы, этот объект использовался для обеспечения оккупационных сил в Покровском направлении.
Кроме того, украинские защитники нанесли удары по местам постоянного базирования операторов российских беспилотных систем в населенных пунктах Камыш-Заря и Каменка Запорожской области.
Также были уничтожены склады с военным имуществом оккупантов в Гранитном и Стили Донецкой области.
Эти спецоперации существенно нарушили элементы логистики российских войск, усложнили поставки боеприпасов и горючего на передовые позиции,
– подчеркнули в СБУ.
Там также уточнили, что в ходе атак удалось ликвидировать пилотов и руководящий состав подразделений беспилотных систем и НРК.