В СБУ объяснили, почему Киркоров больше не в "черном списке" Минкульта
27 июня 2021 , 18:41Читати новину українською
Источник:24 канал
Пресс-служба СБУ сообщила, что Филиппа Киркорова убрали из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, из-за судебных прецедентов. Из "черного списка" Минкульта российский исполнитель исчез 27 июня.
В СБУ в комментарии 24 каналу рассказали, что вопрос Киркорова требует более детальной проработки. Влияние на это имело разъяснение от Министерства культуры и информационной политики Украины.
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В связи с разъяснением Минкульта от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, СБУ нуждается в дополнительной проработке вопроса,
– говорится в сообщении.
Киркоров в "черном списке" Минкульта: что произошло
- Филипп Киркоров регулярно посещает оккупированный Крым с гастролями. Кроме того, исполнитель отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины и поддерживает оккупацию полуострова. В частности, Киркоров даже заявил, что "Крым – его любимое место в России".
- В СБУ также рассказали, что 18 марта 2021 года Киркоров выступил на "Большом праздничном концерте в честь 7-летия воссоединения России с Крымом" перед президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.
- В список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, Киркорова добавили 22 июня.
- Сам музыкант отреагировал на такое решение скандальным видео. Певец заявил, что якобы "на самом деле это не Киркоров, это Россия, ненависть к России захлестывает, если Киркоров становится угрозой для государства, то это государство можно лишь пожалеть".
- Украинский активист Сергей Стерненко отметил, что Киркоров – "явный враг Украины, который был бы рад нашему уничтожению".