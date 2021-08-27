СБУ объявила подозрение одному из бывших руководителей "Партии регионов" на Херсонщине

СБУ сообщила о подозрении экс-функционеру "Партии регионов". До Революции Достоинства он возглавлял один из районов в Херсонской области. Мужчине инкриминируют государственную измену.

Сразу после оккупации Крыма подозреваемый бежал туда. По данным правоохранителей, находясь на оккупированных территориях, он всячески способствовал российской агрессии.

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Подозреваемый – этнический татарин. В Крыму он создал общественную организацию, целью которой было якобы "объединение крымскотатарского народа".

На самом деле мужчина начал активную агитацию крымскотатарского населения. Когда люди не соглашались с его идеями, подозреваемый инициировал преследование со стороны оккупационных властей.

По данным СБУ настоящей целью организации, которую возглавил подозреваемый, была:

агитация крымского населения, в частности этнических татар, за признание легитимности факта оккупации полуострова;

агитация о признании российской оккупационной власти;

агитация людей принять участие в выборах президента России.

Деятельность СБУ: последние новости

СБУ разоблачила группу злоумышленников, которые пыталась убедить офицера Службы "крышевать" их незаконную деятельность. Речь шла о контрабанде товаров с временно оккупированных территорий Донбасса через акваторию Азовского моря. За такие "услуги" работнику СБУ предлагали взятку в размере 5 тысяч долларов.

Кроме того, СБУ удалось ликвидировать мощную ботоферму, которая действовала на территории Луцка. Злоумышленники агитировали к нарушению территориальной целостности Украины.

Сейчас продолжаются следственно-розыскные действия. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.