Не Киево-Печерской лаврой единой: СБУ пришла с обысками к МП в Ровненской области

Служба безопасности Украины проверяет Корецкий Свято-Троицкий монастырь и помещение Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Они расположены в Ровненской области.

Мероприятия по безопасности проходят сегодня, 22 ноября. Кстати, также СБУ проверяет Киево-Печерскую лавру.

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СБУ пришла с обысками в Ровненскую область

Как стало известно, в Ровненской области СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря (город Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (село Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией – в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине,

– отметили в ведомстве.

В Ровненской области СБУ проверяет монастырь / фото Служба безопасности Украины

В частности, учитывая вооруженную агрессию России, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан. Следовательно, указанные мероприятия проводятся для:

недопущения использования религиозных общин как ячейки "русского мира";

проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и тому подобное;

чтобы обезопасить население от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

производят осмотр указанных территории и помещений с целью выявления запрещенных предметов;

осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру

Утром 22 ноября Киево-Печерскую лавру посетили сотрудники СБУ. Так, на территории лавры проводятся контрразведывательные мероприятия.

В СБУ подчеркивают, что во время полномасштабного вторжения возрастают риски совершения врагом террористических актов, диверсий, захвата заложников. Особенно это касается мест большого скопления людей. Храмы – одно из таких.

Напомним, что 13 ноября разразился скандал вокруг Киево-Печерской лавры. В сети разлетелось видео, на котором можно было увидеть, что в храме молятся как за страну-агрессора, так и за оккупантов.

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