СБУ открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины начала уголовное производство против Ирины Фарион. Кроме того, правоохранители уже назначили ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций бывшего народного депутата.
Служба безопасности Украины 15 ноября сообщила, что начала уголовное производство в отношении Ирины Фарион.
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Что не так с действиями и заявлениями Фарион
В одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва заявила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Более того, она заявила, что такие люди являются "русскими" и "сбродом".
Кроме того, в своих соцсетях она опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма. Она не скрыла его имени, фамилии и других персональных данных. Поэтому юношу начали преследовать российские спецслужбы.
По этим фактам возбуждено уголовное производство сразу по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:
- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам – ст. 161,
- оскорбления чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему – ст. 435-1,
- нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер – ст. 163,
- нарушение неприкосновенности частной жизни – ст. 182.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Также Служба безопасности инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион.
Отметим, что ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания из-за заявлений языковеда.
Студенты Львовской политехники требуют увольнения Фарион
- Ирина Фарион является преподавательницей, доцентом, доктором филологических наук и профессором кафедры украинского языка во Львовской политехнике. Уже неделю студенты требуют ее увольнения. 14 ноября студенты заведения и других львовских вузов устроили массовый митинг с требованием уволить преподавательницу.
- Проректор Национального университета "Львовская политехника" отреагировал, заявив, что уволить Фарион непросто. Мол, нужно изучить все материалы, обстоятельства, заслушать преподавателей, студентов и саму Фарион. В заведении заявили, что создадут рабочую группу, которая изучит ситуацию. Выводы обещают обнародовать 23 ноября.
- Студенты пообещали выйти на повторный митинг в случае если Фарион оставят преподавать в университете.