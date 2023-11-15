СБУ открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион

Служба безопасности Украины начала уголовное производство против Ирины Фарион. Кроме того, правоохранители уже назначили ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций бывшего народного депутата.

Служба безопасности Украины 15 ноября сообщила, что начала уголовное производство в отношении Ирины Фарион.

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Что не так с действиями и заявлениями Фарион

В одном из своих интервью народная депутат Украины 7-го созыва заявила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Более того, она заявила, что такие люди являются "русскими" и "сбродом".

Кроме того, в своих соцсетях она опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма. Она не скрыла его имени, фамилии и других персональных данных. Поэтому юношу начали преследовать российские спецслужбы.

По этим фактам возбуждено уголовное производство сразу по 4 статьям Уголовного кодекса Украины:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам – ст. 161,

оскорбления чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему – ст. 435-1,

нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер – ст. 163,

нарушение неприкосновенности частной жизни – ст. 182.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Также Служба безопасности инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион.

Отметим, что ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания из-за заявлений языковеда.

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