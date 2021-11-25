СБУ отработала действия при возможном нападении террористов: видео из Луганщины
25 ноября 2021 , 12:03Читати новину українською
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины отработала действия при возможном нападении террористов в районе Операции объединенных сил. В частности, в Старобельске проверяли готовность к противодействию возможным диверсиям.
СБУ отработала действия при возможном нападении террористов. Об этом сообщили в ведомстве 25 ноября.
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Служба безопасности проработала вероятное наступление террористов в Луганской области
По легенде тренировок условные террористы проникли на территорию следственного изолятора в Старобельске и захватили в заложники сотрудников пенитенциарного учреждения. Преступники требовали освободить лиц, взятых под стражу,
– рассказали в СБУ.
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