СБУ поймали боевика, который в 2014 году штурмовал здание Службы в Луганске

На Луганщине задержали пророссийского боевика. В 2014 году он принимал участие в штурме и захвате админздания управления СБУ. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Российскому наемнику сообщили о подозрении по статье о создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности.

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Какие задачи выполнял предатель Украины

Задержанный – житель Станицы Луганской. Весной 2014 года он присоединился к оккупантам. Вместе с другими наемниками взламывал двери служебных помещений во время захвата управления СБУ. Искал там документы, участвовал в разграблении и уничтожении техники.



СБУ задержала пророссийского боевика / Фото, предоставлено ведомством

После штурма боевик дежурил на возведенных террористами баррикадах. Кроме этого, обеспечивал "пропускной режим" на входе в захваченного здания. Затем его отправили на блок-пост у Станицы Луганской – проверять людей, которые пересекали мост через Северский Донец.

Почему бежал из оккупированной территории

Впрочем, через некоторое время между задержанным и другими боевиками, в частности – их предводителями, разгорелся конфликт. И он решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию. Мужчина скрывался от украинских правоохранителей в разных населенных пунктах Луганщины.

Кого раньше поймала СБУ

На Херсонщине СБУ задержала мужчину, который помогал россиянам захватить воздушное пространство Крыма. Он является бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Ранее задержали боевика-танкиста, который обстреливал украинские позиции. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

А в Борисполе поймали пророссийского пропагандиста. После объявления подозрения в 2020 году он бежал и все это время скрывался от следствия.

Контрразведчики СБУ установили место его проживания. Российского наемника задержали в небольшом селе под поселком Белокуракино.