"Морок" поглотит врага: в СБУ засветили новый дрон, дальность полета – 800 километров

Служба безопасности собирает на дальнобойные беспилотники "Морок", способные лететь на 800 километра. Украинские спецназовцы готовятся устроить врагу настоящую "морок".

В СБУ показали дрон

Прессслужба СБУ даже немного показала "птичку", опубликовав фото в своем телеграмм-канале. Там подчеркнули, что дроны используют для мощного ответа врагу.

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Это будет очередной ответ противнику. Дальность полета таких дронов – 800 километров. Следовательно, хлопок от СБУ будет еще более ярким и неожиданным. А мы сохраним жизнь наших воинов, которые каждый день шаг за шагом одерживают нашу Победу на поле боя,

– объяснил Олег Емец, руководитель подразделения "Белый волк" Центра спецопераций "А" СБУ.



В СБУ зажгли дрон "Морок" / Фото с тг-канала ведомства



СБУ планируют закупить 33 таких дрона / Фото из тг-канала ведомства

Дроны сделают "больное" оккупантам

В Службе безопасности подчеркнули, что благодаря этим дронам бойцы Центра специальных операций "А" СБУ, в частности из подразделения "Белый волк", сделают "больно" оккупантам, чтобы те быстрее покинули нашу землю.

СБУ продолжают устраивать врагу "сюрпризы"

Тот факт, что в России все чаще заявляют об ушибах дронами, не удивляет уже никого. 27 августа беспилотники атаковали аэродром в Курске. Как рассказали источники 24 Канала, Курский аэродром ночью с 26 на 27 августа атаковала военная контрразведка СБУ.

Также СБУ успешно ведут деятельность в Крыму и других временно оккупированных территориях, а об успехах время от времени тоже отчитываются.

Новые средства спецназовцам помогут наращивать темпы для операций по важным объектам врага.