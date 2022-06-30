СБУ показало видео изнутри ТЦ в Кременчуге в момент ракетного удара
Источник:СБУ
СБУ установила обстоятельства запуска российских ракет по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Также показали видео изнутри торгового центра.
Спецслужба собирает многочисленные доказательства, доказывающие, что оккупанты сознательно совершили военное преступление – они намеренно запустили ракеты по ТРЦ.
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Что происходило внутри ТЦ
Обнародовали видео с момента удара. Внутри находилось много посетителей и работников. Людей охватила паника. Также показали спутниковые снимки города до и после обстрела.
Все выдумки роспропаганды опровергают факты. Это доказывают фото и видео.
Кстати, на заводе, о котором пропагандисты рассказывают сказки, никаких складов с военной техникой не было. Он производил асфальтосмесительные установки.
Удар по ТЦ в Кременчуге: что известно
- Россияне 27 июня запустили по Кременчугу ракеты "Х-22" из бомбардировщиков "Ту-22М3". Они взлетели с аэродрома "Шайковка" в Калужской области.
- К настоящему моменту в торговом центре "Амстор" находилось около 1000 человек . К счастью, большинство из них перешли в укрытие, которое спасло им жизнь.
- Официально известно, что 18 человек погибли. Спасатели обнаружили 8 останков тел, которые нужно будет идентифицировать со временем. Кроме того, 21 человек считается пропавшим без вести.
- Правоохранители установили имена российских летчиков, ударивших по торговому центру в Кременчуге. Им грозит пожизненное заключение.
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