СБУ получила новые подтверждения применения оккупантами запрещенных боеприпасов

Россия продолжает применять в войне против Украины запрещенные международными конвенциями боеприпасы. СБУ получила новые подтверждения подобных фактов в Харькове.

Следователи Службы безопасности получили доказательства использования запрещенных видов снарядов в ходе документирования военных преступлений российских захватчиков на территории Северной Салтовки . Этот жилой район города пострадал от вражеских бомбардировок и обстрелов больше всего.

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СБУ обнаружила обломки кассетных боеприпасов россиян в Харькове

По предварительным выводам экспертов, среди ряда вооружений, которым кафиры били по Харькову, они также применяли для ударов по Северной Салтовке запрещенные в большинстве цивилизованных стран мира кассетные боеприпасы . Изъятые обломки были переданы на экспертизу.

В Службе безопасности Украины сообщили, что при осмотре следователями в целом задокументированы разрушения и повреждения почти всех зданий на территории жилого массива Северной Салтовки, в частности:

4 дошкольных учебных заведения;

2 общеобразовательных школ;

1 поликлиники;

2 супермаркетов;

59 многоквартирных жилых домов, высотой в 9, 12 и 16 этажей.

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К слову, в СБУ подчеркнули, что все собранные доказательства военных преступлений российских оккупантов будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге . Все российские военные преступники будут привлечены к ответственности.

Россия применяет запретные боеприпасы для ударов по Украине не впервые

О первых случаях применения российскими оккупантами запрещенного вооружения стало известно еще в начале марта. С тех пор, видимо, не осталось ни одного отрезка фронта , где велись активные боевые действия в Украине, и где бы оружие ими не использовалось. Речь идет, в частности, об обстрелах россиянами кассетными и фосфорными боеприпасами.

В частности, недавно вражеские кассетные боеприпасы ударили по жилому району Синельниковского района , а именно Покровской территориальной общины в Днепропетровской области. К счастью, среди мирного населения тогда никто не пострадал, но вспыхнул пожар.

Благодаря перехватам СБУ известно также о постоянных ударах кафиров фосфорными боеприпасами по Востоку Украины . Захватчик признался, что российское командование приказало обстреливать всех без исключения украинцев, в том числе мирное население.

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