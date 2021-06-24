Обыски проводят и в доме Медведчука в Киеве, – СМИ

Работники СБУ 24 июня проводят следственные действия в доме Виктора Медведчука в Киеве. Перед тем сообщали, что они приходили в офис ОПЗЖ и домой к маме Оксаны Марченко.
Обыски дома у Медведчука
Следственные действия якобы происходят в доме на улице Монтажников, где Медведчук живет со своей семьей. Правоохранители пришли домой к куму Путина еще в 7 часов утра.
Актуально СБУ пришла с обысками в офис ОПЗЖ и домой к маме Марченко
Охранники рассказали, что по состоянию на 11:50 силовики еще не выходили из дома.
Сотрудники Службы безопасности охраняют территорию. Они якобы дежурят в бусе и на балконе.Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются связаться с правоохранителями для подтверждения информации.
СБУ дома у тещи Медведчука
Утром 24 июня правоохранители также проводили обыски в партийном офисе "Оппозиционной платформы – За жизнь" и дома у тещи Медведчука. В СБУ подтверждали, что проводят следственные действия в рамках уголовного дела против нардепа, однако никаких деталей и того, где именно происходят обыски, правоохранители не назвали.
Заметим, обыски дома у парламентария проводят не впервые. 11 мая СБУ уже наведывалась в дом на улице Монтажников. Тогда охрана Медведчука долгое время не пускала силовиков внутрь.
Главное об уголовном деле против нардепа
- 11 мая Медведчуку сообщили о подозрении в государственной измене. Его обвинили в покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму, а также в "сливе" информации России о местах дислокации ВСУ.
- 13 мая суд избрал политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 9 июля.
- Прокуроры и Медведчук подали апелляцию на такое решение. Первые требовали, чтобы политика посадили в тюрьму, а адвокаты ходатайствовали о смягчении меры пресечения. Однако суд не принял ни одно из прошений и оставил в силе предыдущее решение.