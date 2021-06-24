Обыски проводят и в доме Медведчука в Киеве, – СМИ

Работники СБУ 24 июня проводят следственные действия в доме Виктора Медведчука в Киеве. Перед тем сообщали, что они приходили в офис ОПЗЖ и домой к маме Оксаны Марченко.

Обыски дома у Медведчука

Следственные действия якобы происходят в доме на улице Монтажников, где Медведчук живет со своей семьей. Правоохранители пришли домой к куму Путина еще в 7 часов утра.

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Охранники рассказали, что по состоянию на 11:50 силовики еще не выходили из дома.

Сотрудники Службы безопасности охраняют территорию. Они якобы дежурят в бусе и на балконе.

СБУ дома у тещи Медведчука

Журналисты 24 канала пытаются связаться с правоохранителями для подтверждения информации.

Утром 24 июня правоохранители также проводили обыски в партийном офисе "Оппозиционной платформы – За жизнь" и дома у тещи Медведчука. В СБУ подтверждали, что проводят следственные действия в рамках уголовного дела против нардепа, однако никаких деталей и того, где именно происходят обыски, правоохранители не назвали.

Заметим, обыски дома у парламентария проводят не впервые. 11 мая СБУ уже наведывалась в дом на улице Монтажников. Тогда охрана Медведчука долгое время не пускала силовиков внутрь.

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