Ищут ДРГ и запрещенные предметы: СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру

22 ноября 2022 , 08:43
Читати новину українською

Источник:

СБУ

Утром 22 ноября в Киево-Печерскую лавру наведались сотрудники СБУ. Напомним, что накануне она вляпалась в скандал с прославлением "русского мира".

О том, что в Киево-Печерскую лавру с проверкой пришли сотрудники СБУ, рассказали на официальном сайте ведомства. Там также выложили фотографии, на которых можно увидеть, как свою работу выполняют сотрудники спецслужбы.

Читайте также СБУ поймала личного информатора Стрелкова-Гиркина: ему светит 12 лет за решеткой

Что ищут в Киево-Печерской лавре

Как отмечают в СБУ, на территории лавры проводятся контрразведывательные мероприятия. Этим сотрудники спецслужбы занимаются вместе с Нацполицией и Нацгвардией. Сама операция проходит в рамках противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в нашей стране.

В СБУ подчеркивают, что в ходе полномасштабного вторжения возрастают риски совершения врагом террористических актов, диверсий, захвата заложников. Особенно это касается мест большого скопления людей. Храмы – одно из таких.

СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре / Фото СБУ

Контрразведывательную операцию проводят для того, чтобы:

  • лавра не стала центром "русского мира";
  • проверить, не скрываются ли в помещениях УПЦ ДРГ, иностранные граждане;
  • проверить, не хранится ли на территории комплекса оружие и другие запрещенные предметы;
  • предотвратить возможные провокации или террористические акты, которые могут угрожать населению.

Правоохранители осматривают территорию и помещение лавры. Также проверяют лиц на месте, чтобы определить, имеют ли они причастность к деятельности, которая могла бы навредить суверенитету государства.

Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины,
– подчеркивают в СБУ.

Что известно о скандале в Киево-Печерской лавре

Достойно внимания – как в Киево-Печерской лавре восхваляли "русский мир": смотрите видео

 

Автор: Назарій Лазур