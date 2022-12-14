"Тур продолжается": СБУ пришла в УПЦ МП во Львове и Волыни и в Закарпатье

Служба безопасности Украины посетила гости к храмам УПЦ МП во Львове, на Волыни и в Закарпатье. Там продолжаются обыски.

На Волыни контрразведывательные мероприятия проводят на территории Зимненского женского монастыря УПЦ (МП). Информацию об этом подтвердила представитель СБУ Волыни Иванна Полищук.

Внимание СБУ "зачистит" эту систему, – военный ВСУ об обысках в УПЦ МП

СБУ посетила собор УПЦ МП во Львове

Во Львове СБУ пришла в кафедральный собор УПЦ МП на бывшей улице Короленко, теперь Тараса Бобанича (Хаммера).

СБУ с обысками в УПЦ МП во Львове / Фото Марта Олиярнык



Контррозвідувальні заходи СБУ в УПЦ МП у Львові / Фото Марта Оліярник

"В гости к отцу Сидору": обыски на Закарпатье

О том, что СБУ также посетила и в УПЦ МП в Закрапатье сообщил местный журналист Виталий Глагола.

СБУ пришла "в гости" к отцу Сидору, крупнейшему в Закарпатье проповеднику "русского мира",

– написал журналист.

Отмечают, что в 2012 году отец Сидор был приговорен к тому, что призывал к созданию на территории Закарпатья так называемой организации "Подкарпатской Руси" под патронатом России. "Сидор является ярым ненавистником других религиозных конфессий, о чем неоднократно пропагандировал в своих проповедях".

По данным журналиста, СБУ также проводит обыски в Кафедральном Свято-Воздвиженском соборе Мукачевской епархии УПЦ в Ужгороде. И в Свято-Покровской церкви Мукачевской епархии УПЦ в Ужгороде.

СБУ с обысками в УПЦ МП в Ужгороде / Фото Виталий Глагола

СБУ провела обыски в московском храме в Ужгороде / Фото Виталий Глагола

Обыски в УПЦ МП: актуально

Предварительно СБУ провела обыски на объектах Харьковской епархии УПЦ МП – там обнаружили сотни тысяч наличными в разной валюте, российскую литературу и сухпайки кафиров.

7 декабря СБУ побывали на объектах УПЦ МП в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской.

А 25 ноября в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.

В ходе обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже нашли пророссийскую литературу. Кроме того, СБУ обнаружила более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.