На Закарпатье поймали "церковного блогера", который называл верующих ПЦУ "сатанистами"

Представители Службы безопасности посетили квартиру закарпатского блогера, который, вероятно, разжигал межконфессиональную рознь. Собственно, мужчина называл Православную Церковь Украины – сектантской организацией, настаивая на ее неканоничности и незаконности.

Об объявлении подозрения так называемому "церковному блогеру" стало известно 7 марта. Как ни странно, он является сторонником УПЦ Московского патриархата.

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Детали визита силовиков к блогеру

Как отметили в пресс-службе СБУ, блогер создавал публикации, продвигающие нарративы кремлевской пропаганды. Верующих православной Церкви Украины он обзывал "сатанистами, раскольниками, гонителями православной веры, безбожниками и радикалами", а саму ПЦУ – незаконной организацией и сектой.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина руководил информационным ресурсом, через который распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.

– говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что инфлюэнсер способствовал обострению ситуации в стране своими заявлениями, разжигающими рознь. Ему объявлено подозрение по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса, в которой говорится о "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков".

Визит силовиков к "церковного блогера" на Закарпатье / Фото СБУ

Украинские правоохранительные органы работают: последние новости

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении и задержании советника городского головы Очакова Николаевской области. Как отметили в структуре, вероятно, 55-летний мужчина получал задачи от главного управления генерального штаба вооруженных сил России. То есть работал на врага и является госпредателем.

Вместе с тем сотрудники Службы безопасности задержали заместителя главы военной администрации Игоря Ткачука. В настоящее время неизвестно, в чем обвиняют госслужащего.

Также детективы БЭБ совместно с СБУ изъяли свыше 16 тысяч тонн бензина и дизельного горючего на сумму, которая составляет почти 800 миллионов гривен. Обыски провели на нефтебазах в Одесской и Черкасской областях.

В СБУ подчеркнули, что придерживаются принципа беспристрастности в отношении деятельности любой религиозной конфессии. Правоохранительные органы – согласно Конституции – уважают право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания.