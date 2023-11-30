Взрыв на Байкало-Амурской магистрали: СБУ подорвала железнодорожное сообщение России с Китаем

В ночь на 30 ноября в Бурятии было громко. Там взорвали Северомуйский тоннель имени Бессолова.

По данным 24 Канала, СБУ могла провести очередную удачную операцию в глубине России. В самом ведомстве эту информацию не комментировали.

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Перерезали военные поставки из Китая

Согласно нашим данным, Служба безопасности продолжает держать оккупантов в постоянном напряжении.

Так, ночью 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали, а именно в Северомуйском тоннеле имени Бессолова, расположенном в Бурятии.

Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. И сейчас этот путь, который страна-агрессор использует, в том числе, и для военных поставок, парализован.

По нашим данным, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ.

Украина нанесла мощный удар по логистике оккупантов / Фото 24 Канал

Продает ли Китай оружие России

Вечером 29 ноября оккупанты могли лишиться склада "Шахедов". Как сообщали местные паблики, примерно в 18:33 в Брянске в районе телецентра прогремели мощные взрывы. Россияне говорят, что несколько групп беспилотников атаковали склад с "Шахедами".

В конце октября в Пентагоне заявили, что с марта 2022-го по 2023 год Пекин продал Москве вооружение на 12 миллионов долларов. В частности, речь идет о продукции двойного назначения, стрелковом оружии, дронах, навигационном оборудовании и защитном снаряжении.

Таким образом, Китай позволил России регулярно получать дроны для поддержки войны против Украины.

13 ноября на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что по последним оценкам американцев, Китай не поставил России оружие в рамках войны против Украины. Салливан уточнил, что такой вывод сделали на основе данных нескольких дней первой половины ноября.