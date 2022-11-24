Начнет ли Кремль религиозную войну: Данилов оценил угрозу
Служба безопасности Украины провела проверку Киево-Печерской лаврі, во время которой были обнаружены некоторые граждане, предоставившие паспорта и военные билеты СССР. Также СБУ нашла пророссийскую литературу и наличные деньги в гривнах, долларах и рублях.
Об этом 24 каналу рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его мнению, религиозное учреждение или любое другое, если оно будет вмешиваться в дела нашего государства, будет обязательно ликвидировано.
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Вопрос веры – личный
Данилов подчеркнул, что вопрос религии очень сложен. Выбор людей, в какую церковь ходить – их личный вопрос. Они имеют на это право в соответствии с нашей конституцией, нашими законами.
Так случилось, что в 1991 году Российская Федерация оккупировала также церковное сообщество нашей страны,
– рассказал секретарь СНБО.
По его словам, тогда мэры некоторых городов раздавали участки под строительство церквей именно Московского Патриархата.
"Это была большая ошибка, и сегодня мы пожинаем ее последствия", - отметил чиновник.
Реакция государства будет мгновенной
Он подчеркнул, если во время проверки будет выявлено, что действия тех или иных лиц или учреждений будут расходиться с нашим законодательством, реакция государства будет мгновенной и обязательной. Это вопрос только времени и доказательства соответствующими органами, занимающимися такими делами.
Мы не можем рисковать своей страной ради кого-то, кто выполняет задачи, которые они получают из Кремля. Тем более во время военной операции с Россией,
– заметил секретарь СНБО.
Алексей Данилов о выводах, которые могут быть после проверки СБУ Киево-Печерской лавры: смотрите видео
Проверка СБУ Киево-Печерской лавры: важное
- Русская церковь в Украине – это еще одно оружие Кремля, где развивают русскую идеологию. Однако сейчас вообще непонятный статус российской православной церкви в Украине даже для самой церкви остается ли она московским патриархатом. Такая неопределенность позволяет ей с одной стороны не вступать в конфликт с Москвой. С другой стороны церковь говорит о разрыве отношений с Москвой, но заявления ее спикера звучат неубедительно.
- Обыски в Киево-Печерской лавре, проводимые СБУ, Нацгвардией и Нацполицией, прокомментировали в Центре стратегических коммуникаций и объяснили позицию Украины относительно УПЦ Московского Патриархата. Там отметили, что Украина является религиозно и конфессионально толерантным государством, которое не вмешивается в дела религиозных организаций и общин, кроме случаев, связанных с нарушением законодательства.
- На действия СБУ в Киево-Печерской лавре отреагировали в МИД России. Пресссекретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала украинские власти "безбожными". Также она сравнила наше государство с римским богом вина Бахусом.