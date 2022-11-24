Начнет ли Кремль религиозную войну: Данилов оценил угрозу

Служба безопасности Украины провела проверку Киево-Печерской лаврі, во время которой были обнаружены некоторые граждане, предоставившие паспорта и военные билеты СССР. Также СБУ нашла пророссийскую литературу и наличные деньги в гривнах, долларах и рублях.

Об этом 24 каналу рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его мнению, религиозное учреждение или любое другое, если оно будет вмешиваться в дела нашего государства, будет обязательно ликвидировано.

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Вопрос веры – личный

Данилов подчеркнул, что вопрос религии очень сложен. Выбор людей, в какую церковь ходить – их личный вопрос. Они имеют на это право в соответствии с нашей конституцией, нашими законами.

Так случилось, что в 1991 году Российская Федерация оккупировала также церковное сообщество нашей страны,

– рассказал секретарь СНБО.

По его словам, тогда мэры некоторых городов раздавали участки под строительство церквей именно Московского Патриархата.

"Это была большая ошибка, и сегодня мы пожинаем ее последствия", - отметил чиновник.

Реакция государства будет мгновенной

Он подчеркнул, если во время проверки будет выявлено, что действия тех или иных лиц или учреждений будут расходиться с нашим законодательством, реакция государства будет мгновенной и обязательной. Это вопрос только времени и доказательства соответствующими органами, занимающимися такими делами.

Мы не можем рисковать своей страной ради кого-то, кто выполняет задачи, которые они получают из Кремля. Тем более во время военной операции с Россией,

– заметил секретарь СНБО.

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