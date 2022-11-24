Про це 24 каналу розповів секретар РНБО України Олексій Данілов. На його думку, будь-яка установа релігійна чи ні, якщо вона буде втручатися у справи нашої держави, буде обов'язково ліквідована.

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Питання віри – особисте

Данілов підкреслив, що питання релігії дуже складне. Вибір людей, до якої церкви ходити – їх особисте питання. Вони мають на це право згідно з нашою конституцією, наших законів.

Так сталося, що 1991 року Російська Федерація окупувала також церковну спільноту нашої країни,

– розповів секретар РНБО.

За його словами, тоді мери деяких міст роздавали ділянки під будівництва церков саме Московського Патріархату.

"Це була велика помилка і сьогодні ми пожинаємо її наслідки", – зауважив посадовець.

Реакція держави буде миттєва

Він наголосив, якщо під час перевірки буде виявлено, що дії тих чи інших осіб, чи установ будуть розходитися з нашим законодавством, реакція держави буде миттєва й обов'язкова. Це питання тільки часу і доведення відповідними органами, які займаються такими справами.

Ми не можемо ризикувати своєю країною заради когось, хто виконує завдання, які вони отримують з Кремля. Тим більш під час військової операції з Росією,

– зауважив секретар РНБО.

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