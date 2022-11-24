Про це 24 каналу розповів секретар РНБО України Олексій Данілов. На його думку, будь-яка установа релігійна чи ні, якщо вона буде втручатися у справи нашої держави, буде обов'язково ліквідована.
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Питання віри – особисте
Данілов підкреслив, що питання релігії дуже складне. Вибір людей, до якої церкви ходити – їх особисте питання. Вони мають на це право згідно з нашою конституцією, наших законів.
Так сталося, що 1991 року Російська Федерація окупувала також церковну спільноту нашої країни,
– розповів секретар РНБО.
За його словами, тоді мери деяких міст роздавали ділянки під будівництва церков саме Московського Патріархату.
"Це була велика помилка і сьогодні ми пожинаємо її наслідки", – зауважив посадовець.
Реакція держави буде миттєва
Він наголосив, якщо під час перевірки буде виявлено, що дії тих чи інших осіб, чи установ будуть розходитися з нашим законодавством, реакція держави буде миттєва й обов'язкова. Це питання тільки часу і доведення відповідними органами, які займаються такими справами.
Ми не можемо ризикувати своєю країною заради когось, хто виконує завдання, які вони отримують з Кремля. Тим більш під час військової операції з Росією,
– зауважив секретар РНБО.
Олексій Данілов про висновки, які можуть бути після перевірки СБУ Києво-Печерської лаври: дивіться відео
Перевірка СБУ Києво-Печерської лаври: важливе
- Російська церква в Україні – це ще одна зброя Кремля, де розвивають російську ідеологію. Проте зараз узагалі незрозумілий статус російської православної церкви в Україні навіть самій церкві, чи залишається вона московським патріархатом. Така невизначеність дозволяє їй з одного боку не вступати в конфлікт з Москвою. З іншого боку церква говорить про розрив стосунків з Москвою, але заяви її речника звучать непереконливо.
- Обшуки у Києво-Печерській лаврі, які проводили СБУ, Нацгвардія і Нацполіція, прокоментували у Центрі стратегічних комунікацій і пояснили позицію України щодо УПЦ Московського Патріархату. Там зазначили, що Україна є релігійно та конфесійно толерантною державою, яка не втручається у справи релігійних організацій і громад – окрім випадків, пов’язаних з порушенням ними законодавства.
- На дії СБУ у Києво-Печерській лаврі відреагували у МЗС Росії. Прессекретарка міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала українську владу "безбожною". Також вона порівняла нашу державу з римським богом вина Бахусом.