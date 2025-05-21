СБУ проводит демилитаризацию России: взрывы на складах критически вредят врагу, – эксперт

Удары дронов СБУ по российским военным складам имеют системный характер. Кроме этого, они также критически вредят России.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний, комментируя последние удары Службы безопасности Украины, передает 24 Канал.

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Что он сказал об атаках

Эксперт подчеркивает, что за последние годы была разработана и внедрена уникальная методика использования беспилотных технологий.

СБУ на прошлой неделе уничтожила сразу два российских склада. Это свидетельство системной работы. В одном из случаев работники спецслужбы провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. Те же морские дроны – это уже не просто дроны, которые работают в режиме камикадзе, а многоцелевые платформы, которые на себе несут и пулеметное вооружение, и fpv-дроны и другие средства, а также используются для дистанционного минирования,

– акцентирует политолог.

Загородний считает, что дальнобойные удары нанесли России огромный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов.

"Среди пораженных объектов – вражеские аэродромы, важные военные цели и нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасль. Такие удары оставляют россиян без ключевого оружия. Очевидно, что каждый уничтоженный на земле россиян боеприпас – это снаряд, который не разорвался на нашей земле", – объясни он.

Эксперт пишет, что подрывы складов также существенно подрывают боевой дух врага. Он уверен, что в России будет активно палить и взрываться и дальше.

Я абсолютно убежден, что никакие душевные разговоры, сколько бы они часов не длились, не заставят Путина остановить войну. Мир наступит только тогда, когда Россия не сможет продвигаться на фронте. И дроны СБУ, своими ударами по территории России, такой мир приближают,

– резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что дроны СБУ поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны России возле Перевального в Крыму. Там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов. Через пару дней СБУ с помощью надводных и воздушных дронов уничтожила вражескую РЛС и склады на так называемых "Вышках Бойко" в Черном море.